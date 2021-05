Pd: Letta, ‘segretario dem e premier lavori precari, io li ho fatti tutti e due’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Sono consapevole che in Italia ci sono due lavori precari: uno è il segretario del Pd, l’altro il presidente del Consiglio. Io li ho fatti tutti e due”. Lo ha detto Enrico Letta nel suo intervento all’evento on line dell’Ance sul superbonus. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag (Adnkronos) – “Sono consapevole che in Italia ci sono due: uno è il segretario del Pd, l’altro il presidente del Consiglio. Io li hoe due”. Lo ha detto Enriconel suo intervento all’evento on line dell’Ance sul superbonus. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

