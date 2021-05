Passaporto vaccinale | la Commissione europea l’aveva già ideato nel 2018

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag – Il? L’Ue lo aveva messo in cantiere già nel. Ben prima del Covid, dunque, le istituzioni europee stavano valutando di introdurre il green pass di cui tanto si parla in questi giorni. E non era neppure una semplice idea buttata là, tutt’altro. Era un piano con tanto di “roadmap”. IlnelCome evidenziato in un’inchiesta dello scorso febbraio realizzata da Vox Europe, lo studio quadriennale delladescrive nel dettaglio un piano che va dalal 2022 per “esaminare la fattibilità dello sviluppo di una carta/comune per le vaccinazioni per i cittadini dell’Ue” e “sviluppare una guida dell’Ue per ...