Pass verde nazionale per viaggiare in Italia | come funziona | che cos’è e come si ottiene

(Di giovedì 6 maggio 2021) Dal 15 maggio sarà introdotto il. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha confermato la voglia di allentare la morsa delle restrizioni. “Il mondo vuolein. Le nostre montagne, le nostre spiagge, le città e le nostre campagne stanno riaprendo e questo processo accelererà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi”, ha affermato. “Grazie alle persone saranno in grado di spostarsi da un paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone”, ha specificato in merito al greeneuropeo, che entrerà in vigore a metà giugno. Restando tuttavia all’interno della penisola, il greenservirà a spostarsi tra ...

NewTuscia - VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo. Ripartenza e prenotazioni estive. La conferenza stampa di martedì, in cui il Presidente Draghi ha annuncia ilper metà Maggio e lo stop all'obbligo di quarantena per chi entrerà in Italia riaprono, finalmente, le porte del nostro Paese. Si tratta di misure richieste a gran voce da Fratelli d'Italia,...A partire dalla seconda metà di giugno sarà pronto il greeneuropeo. Nell'attesa il governo italiano ha introdotto unnazionale, che entrerà in vigore dalla seconda metà di maggio. È quanto annunciato dal premier Mario Draghi a conclusione del G20 con i ministri del Turismo. abr/trg ...Green Pass, ecco a cosa servirà la certificazione verde in Italia: quando sarà disponibile e cosa si potrà fare. Ecco tutti i dettagli.Lo ha detto ai ministri del turismo del G20: l’Italia riapre ai turisti da metà maggio, con un “pass verde nazionale” in attesa che arrivi il green pass europeo. Con marcato decisionismo, Mario Draghi ...