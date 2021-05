Partono i lavori al chiostro di San Francesco per sistemare l’area espositiva (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Comune di Bergamo rinnova gli spazi espositivi del Museo delle Storie al chiostro di San Francesco di Città Alta: parte un altro cantiere dell’Amministrazione, proprio in questi giorni, per realizzare una sostanziale riqualificazione di uno degli spazi principali del complesso di San Francesco, curando gli aspetti della sicurezza, efficienza energetica ed illuminotecnica, attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento con pannelli a pavimento e un impianto di climatizzazione e per il ricambio d’aria. Un intervento che guarda ai nuovi progetti del Museo, come “Cantiere ‘900”, nuovo percorso espositivo permanente dedicato alla narrazione del Novecento, secolo ancora vivo nella memoria individuale e collettiva, della nostra città. “L’inizio dei lavori al Convento di San Francesco – ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Comune di Bergamo rinnova gli spazi espositivi del Museo delle Storie aldi Sandi Città Alta: parte un altro cantiere dell’Amministrazione, proprio in questi giorni, per realizzare una sostanziale riqualificazione di uno degli spazi principali del complesso di San, curando gli aspetti della sicurezza, efficienza energetica ed illuminotecnica, attraverso la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento con pannelli a pavimento e un impianto di climatizzazione e per il ricambio d’aria. Un intervento che guarda ai nuovi progetti del Museo, come “Cantiere ‘900”, nuovo percorso espositivo permanente dedicato alla narrazione del Novecento, secolo ancora vivo nella memoria individuale e collettiva, della nostra città. “L’inizio deial Convento di San– ...

