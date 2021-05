Parto record in Marocco, 25enne dà alla luce 9 gemelli: ecco i neonati nelle incubatrici – Video (Di giovedì 6 maggio 2021) Dovranno trascorrere nell’incubatrice “due o tre mesi” i nove gemelli nati in Marocco da una donna maliana di 25 anni. Lo ha spiegato il professor Youssef Alaoui, direttore della clinica Ain Borja di Casablanca, dove martedì si è verificato il delicatissimo Parto prematuro. Potrebbe rivelarsi un record, visto che supera la nascita di otto piccoli (concepiti in vitro) da una donna in California nel 2009, indicata dal Guinness dei primati come il Parto più. numeroso in cui tutti i neonati sono sopravvissuti. I neonati (cinque femmine e quattro maschi), sono in buone condizioni, nonostante alla nascita pesassero fra 500 grammi e un chilo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Dovranno trascorrere nell’incubatrice “due o tre mesi” i novenati inda una donna maliana di 25 anni. Lo ha spiegato il professor Youssef Alaoui, direttore della clinica Ain Borja di Casablanca, dove martedì si è verificato il delicatissimoprematuro. Potrebbe rivelarsi un, visto che supera la nascita di otto piccoli (concepiti in vitro) da una donna in California nel 2009, indicata dal Guinness dei primati come ilpiù. numeroso in cui tutti isono sopravvissuti. I(cinque femmine e quattro maschi), sono in buone condizioni, nonostantenascita pesassero fra 500 grammi e un chilo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

