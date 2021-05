Partite Iva – Appello social degli imprenditori europei

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 6 maggio 2021) – La crisi economica – il tema di un comunicato delleIva – e l’impatto sulle oltre quattro milioni e mezzo diiva italiane. La storia di una tragedia annunciata, con migliaia di aziende costrette a chiudere, lavoratori in cassa integrazione e un futuro per i giovani sempre più incerto a causa della crisi economica avviata con il Covid alla quale le istituzioni italiane, finora, non hanno saputo mettere in campo azioni concrete di contrasto. Di questo si parlerà suigrazie ad un’iniziativa nata dall’AssociazioneIva Insieme per Cambiare, un movimento nato un anno e mezzo fa che oggi conta oltre 450mila iscritti alla pagina facebook. Questa sera dalle ore 21.30, nel programma “Parliamone Insieme”, l’associazione ha invitato esponenti del mondo delle imprese italiane ed internazionali. ...