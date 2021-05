Partire sì, ma a che prezzo? Il disagio dei giovani: «Costa più il tampone del treno». Ecco le alternative low cost – Il video (Di giovedì 6 maggio 2021) Dal 15 maggio arriva in Italia il green pass: sarà possibile spostarsi da una regione all’altra, anche arancione o rossa, dimostrando di aver ricevuto il vaccino, di essere guariti dal Covid o presentando un tampone, molecolare o rapido, effettuato nelle 48 ore precedenti. Non saranno validi, invece, quelli fai da te, come i test sierologici venduti da farmacie e addirittura da supermercati al costo di circa 19 euro. Un green pass che, di fatto, discrimina i giovani: nella stragrande maggioranza dei casi nessuno di loro ha ricevuto il vaccino o è in possesso di una certificazione che possa dimostrare, nero su bianco, la guarigione. Molti, ad esempio, hanno scoperto in un secondo momento di aver contratto il virus, altri non se ne sono proprio accorti. «costa più il tampone che il ... Leggi su open.online (Di giovedì 6 maggio 2021) Dal 15 maggio arriva in Italia il green pass: sarà possibile spostarsi da una regione all’altra, anche arancione o rossa, dimostrando di aver ricevuto il vaccino, di essere guariti dal Covid o presentando un, molecolare o rapido, effettuato nelle 48 ore precedenti. Non saranno validi, invece, quelli fai da te, come i test sierologici venduti da farmacie e addirittura da supermercati alo di circa 19 euro. Un green pass che, di fatto, discrimina i: nella stragrande maggioranza dei casi nessuno di loro ha ricevuto il vaccino o è in possesso di una certificazione che possa dimostrare, nero su bianco, la guarigione. Molti, ad esempio, hanno scoperto in un secondo momento di aver contratto il virus, altri non se ne sono proprio accorti. «più ilche il ...

