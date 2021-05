Parte la petizione per fermare lo strapotere delle banche. Di cosa si tratta e come puoi contribuire anche tu con una firma (Di giovedì 6 maggio 2021) La storia che ha interessato Sergio Bramini è assurda e in un Paese giusto e democratico ciò che è accaduto a lui e a tanti altri, che come lui si sono ritrovati (o si ritrovano) nella medesima posizione, non sarebbe mai dovuto succedere. Diventato famoso come “l’imprenditore fatto fallire dallo Stato”, Bramini è stato sfrattato sotto gli occhi delle telecamere dalla sua casa a Monza, in Lombardia, nonostante la sua storia avesse fatto clamore: l’uomo aveva infatti ipotecato l’abitazione per non far fallire la propria azienda e poter continuare a pagare i dipendenti, convinto che lo Stato, che gli doveva circa 4 milioni di euro, si sarebbe sbrigato a onorare i propri debiti. Niente di più sbagliato, con Bramini che si era trovato così a perdere sia l’impresa che la villa nella quale viveva. Da lì in poi l’imprenditore ha ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 6 maggio 2021) La storia che ha interessato Sergio Bramini è assurda e in un Paese giusto e democratico ciò che è accaduto a lui e a tanti altri, chelui si sono ritrovati (o si ritrovano) nella medesima posizione, non sarebbe mai dovuto succedere. Diventato famoso“l’imprenditore fatto fallire dallo Stato”, Bramini è stato sfrattato sotto gli occhitelecamere dalla sua casa a Monza, in Lombardia, nonostante la sua storia avesse fatto clamore: l’uomo aveva infatti ipotecato l’abitazione per non far fallire la propria azienda e poter continuare a pagare i dipendenti, convinto che lo Stato, che gli doveva circa 4 milioni di euro, si sarebbe sbrigato a onorare i propri debiti. Niente di più sbagliato, con Bramini che si era trovato così a perdere sia l’impresa che la villa nella quale viveva. Da lì in poi l’imprenditore ha ...

Advertising

everythingflo : Ricevere indennizzi da parte del governo per le attività di ristorazione prive di spazi esterni - Firma la petizion… - AleDudu1 : Ho appena firmato la petizione per chiedere a Gros di fare la propria parte per gli animali! . Centinaia di realtà… - _maaaaatilde_ : Direi di fare una petizione per fare in modo che nei day time non mettano falling mentre i ragazzi piangono perché… - maulazze : Ricevere indennizzi da parte del governo per le attività di ristorazione prive di spazi esterni - Firma la petizion… - g_cecconi48 : Chiuso il «sentiero Moravia», parte una petizione per riaprirlo -