Parigi: ex terroristi, Corte Appello autorizza intervento Stato italiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo le prime udienze la Corte di Appello di Parigi, ieri, ha deciso di riconvocare i 9 nove ex militanti che si sono presentati tutti e che hanno tutti rifiutato l'estradizione durante la prima udienza L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 6 maggio 2021) Dopo le prime udienze ladidi, ieri, ha deciso di riconvocare i 9 nove ex militanti che si sono presentati tutti e che hanno tutti rifiutato l'estradizione durante la prima udienza L'articolo proviene da Firenze Post.

riotta : Leggendo le reazioni di Adriano Sofri, Erri De Luca, Oreste Scalzone all'estradizione dei terroristi italiani da Pa… - Agenzia_Ansa : FLASH | Luigi Bergamin, uno dei 3 ex terroristi rossi in fuga dopo l'ondata di arresti di ieri mattina in Francia,… - Agenzia_Ansa : FLASH | Tutti a casa gli ex terroristi rossi a Parigi. Per ognuno gradi diversi di libertà vigilata #ANSA - FirenzePost : Parigi: ex terroristi, Corte Appello autorizza intervento Stato italiano - ZenatiDavide : Francia ammette Stato italiano nel processo agli ex 9 terroristi arrestati: La Corte di Appello di Parigi, secondo… -