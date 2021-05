Paolo Bonolis, quel momento che gli ha cambiato la vita (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Paolo Bonolis ha avuto un suo personale ‘sliding doors’, una decisione che ha cambiato per sempre la sua vita: di cosa si tratta? L’esordio di Paolo Bonolis sul piccolo schermo è orma storia, erano gli anni Ottanta e il rinomato conduttore a soli diciannove anni diventata il volto della Tv per ragazzi con 3,2,1…contatto. Nel Leggi su youmovies (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha avuto un suo personale ‘sliding doors’, una decisione che haper sempre la sua: di cosa si tratta? L’esordio disul piccolo schermo è orma storia, erano gli anni Ottanta e il rinomato conduttore a soli diciannove anni diventata il volto della Tv per ragazzi con 3,2,1…contatto. Nel

Advertising

moonyvale1 : RT @_dorkyeom_: DATEMI PAOLO BONOLIS CHE PRESENTI QUESTA PUNTATA DI KINGDOM ?? 'VADA, VADA NON CINCISCHI!!!' #KINGDOM - _dorkyeom_ : DATEMI PAOLO BONOLIS CHE PRESENTI QUESTA PUNTATA DI KINGDOM ?? 'VADA, VADA NON CINCISCHI!!!' #KINGDOM - EnricoMose : RT @Salandrea19: @Libero_official La verità fa male a Bassetti, scenda dal piedistallo che mica è Paolo Bonolis per stare sempre in televis… - Salandrea19 : @Libero_official La verità fa male a Bassetti, scenda dal piedistallo che mica è Paolo Bonolis per stare sempre in televisione - irenepaz330 : Signor Paolo Bonolis, basta battute alle persone grasse però, che palle -