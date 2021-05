Paola Turci | difende Fedez e sul web l’attaccano | lei scrive un post al veleno

(Di giovedì 6 maggio 2021) Sembra proprio che l’intervento dinel giorno del primo maggio, durante il concerto, abbia dato il via ad una serie di polemiche e di accuse. Il giovane rapper Milanese è stato letteralmente criticato e preso di mira non soltanto da altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma anche da alcuni politici, uno tra tutti Matteo Salvini. Anche Vittorio Sgarbi sembra aver detto la sua attaccando criticando il marito di Chiara Ferragni., dopo il monologo al concerto del 1 maggio piovono infine polemiche Ovviamente moltissimi sono scesi in campo a sostegno di, non soltanto suoi fan, ma anche alcuni noti personaggi del mondo dello spettacolo. Tra questi ci sarebbe proprio, ovvero la cantante che è molto amata e seguita non soltanto in televisione, ma anche sui vari ...

Tra questi ci sarebbe proprio Paola Turci, ovvero la cantante che è molto amata e seguita non soltanto in televisione, ma anche sui vari social network. In questa occasione, la cantante ha voluto ... per esempio Vasco Rossi, Ermal Meta, Da Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale ai 99 Posse, Emma e Paola Turci e anche Adriano Celentano. Ermal Meta ha detto: "Ha risposto una volta per tutta all'... Sembra proprio che l'intervento di Fedez nel giorno del primo maggio, durante il concerto, abbia dato il via ad una serie di polemiche e di accuse. Il giovane rapper Milanese è stato letteralmente c ...