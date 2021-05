Paola Turani compra la villa di Vittorio Feltri a Ponteranica (Di giovedì 6 maggio 2021) Sulle colline di Ponteranica, in una zona esclusiva che porta al Castello della Moretta, la modella Paola Turani ha preso casa. Non una casa qualunque. Una villa da sogno che ha avuto già un importante padrone di casa: Vittorio Feltri. Ad annunciarlo è stata la stessa Turani sul proprio profilo Instagram. “Sono sempre stata una “vagabonda” ho iniziato a girare il mondo a 19 anni da sola e per anni non ho avuto una casa fissa – scrive Turani -. Stavo un po’ a Milano, un po’ a Parigi, poi ad Atene e un po’ anche ad Amburgo. Dividevo gli appartamenti con altre modelle, a volte eravamo anche in 5/6 in piccolissimi spazi con un bagno da dividere (immaginatevi cinque donne in un bagno la mattina). Ricordo ancora l’ultimo monolocale a ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 6 maggio 2021) Sulle colline di, in una zona esclusiva che porta al Castello della Moretta, la modellaha preso casa. Non una casa qualunque. Unada sogno che ha avuto già un importante padrone di casa:. Ad annunciarlo è stata la stessasul proprio profilo Instagram. “Sono sempre stata una “vagabonda” ho iniziato a girare il mondo a 19 anni da sola e per anni non ho avuto una casa fissa – scrive-. Stavo un po’ a Milano, un po’ a Parigi, poi ad Atene e un po’ anche ad Amburgo. Dividevo gli appartamenti con altre modelle, a volte eravamo anche in 5/6 in piccolissimi spazi con un bagno da dividere (immaginatevi cinque donne in un bagno la mattina). Ricordo ancora l’ultimo monolocale a ...

