Palermo | l’enigma Lorenzo Lucca | Filippi ritroverà il suo bomber nei playoff contro il Teramo? La situazione

Leggi su mediagol

(Di giovedì 6 maggio 2021) Avanti bene ma avanti piano. Con circospezione, scrupolo e prudenza. Per scongiurare l'ipotesi di inciampare a pochi metri dal traguardo. Curare al meglio ogni minimo dettaglio, scrutando step by step l'orizzonte. Eludendo ostacoli e trappole di ogni sorta.Ildisfiderà al "Renzo Barbera", il prossimo 9 maggio, ildi Paci nel primo atto deipromozione. Due risultati su tre per la compagine rosanero e la voglia di convincere e stupire, tra le pieghe di un percorso tortuoso in cui non gode certo dei favori del pronostico alla vigilia.Concentrazione e unità di intenti per garantirsi l'accesso al secondo turno.Il dilemma che catalizza l'attenzione generale di media, addetti ai lavori e tifosi di marca rosanero è ormai divenuto quasi un tormentone:...