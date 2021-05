Palermo, il primo gol di Silipo: “Avrei voluto di più, ora non ci poniamo limiti. Futuro alla Roma? Rispondo così” (Di giovedì 6 maggio 2021) "Il mio Futuro ha il colore della speranza".Parola di Andrea Silipo. Diversi sono stati i temi trattati dal talentuoso jolly offensivo classe 2001 scuola Roma, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport": dal primo gol tra i professionisti messo a segno in occasione dell'ultimo impegno ufficiale contro la Virtus Francavilla, al suo Futuro. Nel dettaglio, il Palermo ha rilevato il cartellino del giocatore a titolo definitivo, con la Roma che si è garantita un diritto di recompra biennale fissato intorno ai 500.000 euro, da esercitare entro giugno 2022. "Ora penso a chiudere la stagione nel migliore dei modi, capirete a cosa voglio riferirmi. Sono tranquillo perché navigo a metà tra due società che amo: Roma, la squadra del cuore, e ... Leggi su mediagol (Di giovedì 6 maggio 2021) "Il mioha il colore della speranza".Parola di Andrea. Diversi sono stati i temi trattati dal talentuoso jolly offensivo classe 2001 scuola, intervistato ai microfoni del "Corriere dello Sport": dalgol tra i professionisti messo a segno in occasione dell'ultimo impegno ufficiale contro la Virtus Francavilla, al suo. Nel dettaglio, ilha rilevato il cartellino del giocatore a titolo definitivo, con lache si è garantita un diritto di recompra biennale fissato intorno ai 500.000 euro, da esercitare entro giugno 2022. "Ora penso a chiudere la stagione nel migliore dei modi, capirete a cosa voglio riferirmi. Sono tranquillo perché navigo a metà tra due società che amo:, la squadra del cuore, e ...

