PA | Landini | rinnovo contratti e reinvestire in lavoro pubblico

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Il leader della Cgil, Maurizio, chiede ildeidella P.A. e di investire nel. Intervenendo a un’iniziativa per i 40 anni della Fp-Cgil,ha ricordato che negli ultimi anni ci sono stati “tagli secchi” a partire dalla sanità. “Oggi – ha detto – non c’è solo il problema deldel contratto, ma anche quello dinele sulla sua funzione, che e’ quella di dare servizi ai cittadini”. “Importante la scelta del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a favore della sospensione dei brevetti dei vaccini contro il Covid, ora il Governo italiano e l’Unione Europea si schierino in maniera altrettanto netta: il diritto alla cura deve ...