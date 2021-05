Osservatorio nazionale autismo: è nato il portale online con mappa dei servizi. E per la prima volta ci sono Linee guida per gli adulti (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ accessibile da poco più di un mese il portale online dell’Osservatorio nazionale autismo (OssNA) dell’ISS, creato dall’Istituto superiore di sanità (ISS) (https://Osservatorionazionaleautismo.iss.it). Un portale voluto per “la mappatura dei servizi nazionali dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone nello spettro autistico in tutte le età della vita”. Si tratta di una novità molto significativa che cerca di andare incontro alle richieste delle associazioni che difendono i diritti delle persone autistiche. E per la prima volta vengono pubblicate le Linee guida anche per gli adulti. Ilfattoquotidiano.it ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) E’ accessibile da poco più di un mese ildell’(OssNA) dell’ISS, creato dall’Istituto superiore di sanità (ISS) (https://.iss.it). Unvoluto per “latura deinazionali dedicati alla diagnosi e presa in carico delle persone nello spettro autistico in tutte le età della vita”. Si tratta di una novità molto significativa che cerca di andare incontro alle richieste delle associazioni che difendono i diritti delle persone autistiche. E per lavengono pubblicate leanche per gli. Ilfattoquotidiano.it ...

