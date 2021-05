Ospiti su Radio Civita InBlu Leone La Rocca, presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, e Clemente Pistilli, giornalista di Repubblica (Di giovedì 6 maggio 2021) Venerdì 7 maggio dalle ore 19.00 nuovo appuntamento con “Zona Blu”, a cura di Simone Nardone, su Radio Civita InBlu (www.RadioCivitaInBlu.it). Che estate dobbiamo attenderci tra i vaccini e restrizioni, tra il monitoraggio della pandemia e la voglia di tornare alla normalità? Se ne parlerà con Leone La Rocca, presidente del Consorzio Sperlonga Turismo, e Clemente Pistilli, giornalista di Repubblica. Radio Civita InBlu è la Radio on the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988. Radio Civita ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 6 maggio 2021) Venerdì 7 maggio dalle ore 19.00 nuovo appuntamento con “Zona Blu”, a cura di Simone Nardone, su(www..it). Che estate dobbiamo attenderci tra i vaccini e restrizioni, tra il monitoraggio della pandemia e la voglia di tornare alla normalità? Se ne parlerà conLadel, ediè laon the Road, in onda nel basso Lazio e alta Campania dal 1988....

