Orson Wells, il quarto potere del grande cinema hollywoodiano (Di giovedì 6 maggio 2021) 106 anni fa nasceva Orson Wells. È stato uno dei più grandi registi al mondo che con il suo genio ha segnato il passaggio dal cinema classico e quello moderno. Lo ha fatto stravolgendo in ogni suo film la grammatica cinematografica. Ci è riuscito nonostante una tribolata carriera. Un duro prezzo da pagare a causa del suo grande talento. “Eppure, maledetti noi se dimentichiamo per un attimo che è il solo con Griffith – chi il muto, chi il parlato – ad aver messo in moto questo meraviglioso trenino elettrico al quale Lumière non credeva. Tutti, sempre, gli dovremo tutto”. Con queste parole Jean-Luc Godard parlò di Orson Wells. Parole che già da sole fanno comprendere l’enorme importanza del lavoro di questo grande regista americano. Un talento ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 6 maggio 2021) 106 anni fa nasceva. È stato uno dei più grandi registi al mondo che con il suo genio ha segnato il passaggio dalclassico e quello moderno. Lo ha fatto stravolgendo in ogni suo film la grammaticatografica. Ci è riuscito nonostante una tribolata carriera. Un duro prezzo da pagare a causa del suotalento. “Eppure, maledetti noi se dimentichiamo per un attimo che è il solo con Griffith – chi il muto, chi il parlato – ad aver messo in moto questo meraviglioso trenino elettrico al quale Lumière non credeva. Tutti, sempre, gli dovremo tutto”. Con queste parole Jean-Luc Godard parlò di. Parole che già da sole fanno comprendere l’enorme importanza del lavoro di questoregista americano. Un talento ...

