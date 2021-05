Oroscopo Sagittario, domani 7 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 7 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Sagittario. Amici del Sagittario, sembra che si stia per aprire un periodo non troppo florido per voi sotto il punto di vista lavorativo. A causa del dispettoso Mercurio la vostra efficienza subirà un brutto tracollo nel corso di questa giornata e sembra potersi protrarre anche avanti nel tempo. Se stavate attendendo una scusa per seguire altre vie più soddisfacenti, forse gli astri ve la stanno servendo su di un vassoio d’argento! Occhio anche alla comunicazione in generale perché un altro aspetto rannuvolato ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Amici del, sembra che si stia per aprire un periodo non troppo florido per voi sotto il punto di vista lavorativo. A causa del dispettoso Mercurio la vostra efficienza subirà un brutto tracollo nel corso di questa giornata e sembra potersi protrarre anche avanti nel tempo. Se stavate attendendo una scusa per seguire altre vie più soddisfacenti, forse gli astri ve la stanno servendo su di un vassoio d’argento! Occhio anche alla comunicazione in generale perché un altro aspetto rannuvolato ...

