Oroscopo Pesci | domani 7 maggio | amore | lavoro e fortuna

(Di giovedì 6 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 7? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Il vostro cielo di venerdì, carissimi, sembra essere decisamente sereno con numerosi transiti a vostro sostegno! La sfera relazionale dovrebbe godere di alcuni momenti veramente fantastici, qualsiasi sia la vostra situazione sentimentale, ma anche all’interno della sfera amicale. Buone le opportunità che attendono voi cuori solitari, seppur ora come ora potrete sperare al più in un’avventura, che sembra essere interessante in ogni caso. Tuttavia, le prospettive lavorative non sembrano essere ...

