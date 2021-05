Oroscopo Capricorno del giorno: previsioni del giorno 06/05/2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo potrebbe essere un momento magico per l’amore, perché Venere, il pianeta dei legami, si trova nell’area romantica della tua carta astrale e oggi farà gli occhi dolci al potente Plutone in Capricorno. Potresti avere un inebriante trasformazione emotiva all’interno di una delle tue relazioni e questo potrebbe portare all’inizio di un nuovo capitolo della tua vita, in cui potrai affrontare le difficoltà con rinnovato ottimismo e fiducia. Le persone a te più care sosterranno qualsiasi cambiamento deciderai di intraprendere. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 6 maggio 2021) Questo potrebbe essere un momento magico per l’amore, perché Venere, il pianeta dei legami, si trova nell’area romantica della tua carta astrale e oggi farà gli occhi dolci al potente Plutone in. Potresti avere un inebriante trasformazione emotiva all’interno di una delle tue relazioni e questo potrebbe portare all’inizio di un nuovo capitolo della tua vita, in cui potrai affrontare le difficoltà con rinnovato ottimismo e fiducia. Le persone a te più care sosterranno qualsiasi cambiamento deciderai di intraprendere. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

