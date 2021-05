Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 06/05/2021 (Di giovedì 6 maggio 2021) La tua vita sentimentale oggi potrebbe essere ricca di dolcezza e di passione, perché Venere, il pianeta dell’amore, formerà un legame fortunato con l’ardente Plutone nella tua casa delle relazioni. Un amico o qualcuno che hai conosciuto attraverso il lavoro, un’associazione o un gruppo di interesse, potrebbe invitarti a un appuntamento romantico, oppure potresti essere tu a farlo. La fortuna sarà dalla tua parte e probabilmente troverai tante eccitanti possibilità. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di giovedì 6 maggio 2021) La tua vita sentimentale oggi potrebbe essere ricca di dolcezza e di passione, perché Venere, il pianeta dell’amore, formerà un legame fortunato con l’ardente Plutone nella tua casa delle relazioni. Un amico o qualcuno che hai conosciuto attraverso il lavoro, un’associazione o un gruppo di interesse, potrebbe invitarti a un appuntamento romantico, oppure potresti essere tu a farlo. La fortuna sarà dalla tua parte e probabilmente troverai tante eccitanti possibilità. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

