Oroscopo Bilancia del giorno: previsioni del giorno 06/05/2021

Le relazioni che inizierai oggi potrebbero cambiarti profondamente. Venere, il tuo pianeta dominante, si connetterà con l'intenso Plutone, fornendoti intuizioni profonde e rivelatrici. Anche le relazioni preesistenti potrebbero beneficiare di questa situazione planetaria: potresti trovare il coraggio di affrontare qualsiasi preoccupazione ti turbi o di indirizzare la tua relazione sentimentale verso nuovi orizzonti. Dato che Venere si trova nella tua casa finanziaria e Plutone enfatizza le tue risorse, potrebbe anche essere un ottimo periodo per investire su una proprietà o per migliorare la tua casa. Amica.

