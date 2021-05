Originario di Foggia il diciottenne ucciso a Parma | fermato l’ex della fidanzata Daniele Tanzi accoltellato a morte in un mulino

(Di giovedì 6 maggio 2021) Portato in un excon una ventina di coltellate. È morto così ieri notte ail 18enne, residente a Casalmaggiore,di. Ha confessato in serata il ventenne Patrick Mallardo, residente a. Ex fidanzatodi. Movente passionale per gli inquirenti. L'articolodiil ...

... la vittima si chiama Daniele Tanzi , 20 anni, residente a Casalmaggiore , in provincia di Cremona , madi. Il ragazzo si trovava nell'edificio di via Volturno, insieme alla ...Sul cadavere del giovane del 2002,della provincia dima residente a Casalmaggiore, trovate alcune ferite da arma da taglio all'altezza dell'addome. Nell'aggressione coinvolta anche ...MONOPOLI - Ieri alle prime ore dell’alba, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce, i Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emess ...Portato in un ex mulino e ucciso con una ventina di coltellate. È morto così ieri notte a Parma il 18enne Daniele Tanzi, residente a Casalmaggiore, originario di Foggia. Ha confessato in serata il ven ...