Ordine: Milan vicino a liberarsi da quella schiavitù (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sofferma su diversi temi Franco Ordine nel suo editoriale per Milannews. In particolare la firma della Gazzetta, parlando de l caso - Donnarumma , si arrischia ad ipotizzare la fine del rapporto Raiola - Elliott e scrive Poi parla di Pioli e ribadisce che merita la confer,a Leggi su sportevai (Di giovedì 6 maggio 2021) Si sofferma su diversi temi Franconel suo editoriale pernews. In particolare la firma della Gazzetta, parlando de l caso - Donnarumma , si arrischia ad ipotizzare la fine del rapporto Raiola - Elliott e scrive Poi parla di Pioli e ribadisce che merita la confer,a

Advertising

ZZiliani : Dopo aver capito che gli arbitri porteranno la #Juventus in #Champions pena linciaggio (vedi aggressione a #Chiffi… - un_polle : RT @NandoPiscopo1: Il mio tweet di ieri che ti spiegavo come funziona il MT In ordine cronologico @milan_corner ?? - NuovoNando : RT @NandoPiscopo1: Il mio tweet di ieri che ti spiegavo come funziona il MT In ordine cronologico @milan_corner ?? - EternoRN93 : RT @NandoPiscopo1: Il mio tweet di ieri che ti spiegavo come funziona il MT In ordine cronologico @milan_corner ?? - pasto_388 : RT @NandoPiscopo1: Il mio tweet di ieri che ti spiegavo come funziona il MT In ordine cronologico @milan_corner ?? -