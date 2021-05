OMS, Briand: “Su immunità sappiamo poco. Mantenere alta la guardia” (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sull’immunità non si sa ancora molto” pertanto “servono misure che ci consentano di riaprire in modo sicuro. Servirà una decisione politica per far tornare la vita alla normalità il più velocemente possibile cercando il giusto equilibrio tra riapertura e sicurezza”. È quanto ha affermato Sylvie Briand, direttrice per le malattie infettive dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a “Studio 24” di RaiNews. Sul fronte dei vaccini Briand ha ribadito la raccomandazione di “vaccinare come priorità gli anziani e le persone con comorbidità” per scongiurare il rischio di malattia grave. “Protette queste persone, – ha proseguito – ci sono meno casi gravi e non c’è sovraffollamento di ospedali, quindi è più facile gestire la trasmissione del virus. I vaccini sono una opportunità ottima per gestire meglio la crisi. Non è ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sull’non si sa ancora molto” pertanto “servono misure che ci consentano di riaprire in modo sicuro. Servirà una decisione politica per far tornare la vita alla normalità il più velocemente possibile cercando il giusto equilibrio tra riapertura e sicurezza”. È quanto ha affermato Sylvie, direttrice per le malattie infettive dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), a “Studio 24” di RaiNews. Sul fronte dei vacciniha ribadito la raccomandazione di “vaccinare come priorità gli anziani e le persone con comorbidità” per scongiurare il rischio di malattia grave. “Protette queste persone, – ha proseguito – ci sono meno casi gravi e non c’è sovraffollamento di ospedali, quindi è più facile gestire la trasmissione del virus. I vaccini sono una opportunità ottima per gestire meglio la crisi. Non è ...

