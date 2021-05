**Omofobia: Mirabelli, ‘da oggi ddl Zan è meno ostaggio di Ostellari, un buon risultato’** (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Un buon risultato visto quanto accaduto. Ora è possibile andare avanti con un iter ‘normale””. E’ soddisfatto Franco Mirabelli, capogruppo Pd in Commissione Giustizia al Senato, dove oggi il ddl Zan è stato adottato come unico testo in discussione, gli altri 4 depositati sono stati disgiunti con 12 voti a favore e 9 contrari. “Resta da solo il ddl Zan approvato alla Camera, come è giusto che sia. Dopo 4 mesi di ostruzionismo e manovre dilatorie -dice Mirabelli all’Adnkronos- ora siamo dentro un percorso normale, quello che fanno tutti i disegni di legge. Si è aperta la discussione generale, giovedì ci saranno le audizioni e si andrà avanti finalmente. Un buon risultato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Unrisultato visto quanto accaduto. Ora è possibile andare avanti con un iter ‘normale””. E’ soddisfatto Franco, capogruppo Pd in Commissione Giustizia al Senato, doveil ddl Zan è stato adottato come unico testo in discussione, gli altri 4 depositati sono stati disgiunti con 12 voti a favore e 9 contrari. “Resta da solo il ddl Zan approvato alla Camera, come è giusto che sia. Dopo 4 mesi di ostruzionismo e manovre dilatorie -diceall’Adnkronos- ora siamo dentro un percorso normale, quello che fanno tutti i disegni di legge. Si è aperta la discussione generale, giovedì ci saranno le audizioni e si andrà avanti finalmente. Unrisultato”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

