Omicidio Cerciello Rega, ergastolo per Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. La vedova piange in aula (Di giovedì 6 maggio 2021) Omicidio , condannati all'ergastolo Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth . È quanto hanno deciso i giudici della prima corte d'Assise di Roma, presieduta da Marina Finiti, nel processo ... Leggi su leggo (Di giovedì 6 maggio 2021), condannati all'Leee Christian. È quanto hanno deciso i giudici della prima corte d'Assise di Roma, presieduta da Marina Finiti, nel processo ...

