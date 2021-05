Omicidio Cerciello: Meloni, ‘colpevoli scontino pena senza sconti’ (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Colpiscono al cuore le parole commosse di Rosa Maria, compagna del vicebrigadiere Cerciello Rega, dopo la condanna all’ergastolo dei due americani per l’Omicidio di Mario. Speriamo che gli assassini ora scontino la loro pena fino all’ultimo giorno, senza alcuno sconto. Giustizia per Mario”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) Roma, 6 mag. (Adnkronos) – “Colpiscono al cuore le parole commosse di Rosa Maria, compagna del vicebrigadiereRega, dopo la condanna all’ergastolo dei due americani per l’di Mario. Speriamo che gli assassini orala lorofino all’ultimo giorno,alcuno sconto. Giustizia per Mario”. Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

