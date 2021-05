Omicidio Cerciello, la vedova: messa la prima pietra per una giustizia nuova. Mario figlio di tutti (Di giovedì 6 maggio 2021) “E stato un lungo e doloroso processo. Questo non mi riporterà Mario. Non lo riporterà in vita, non ci ridara’ la nostra vita insieme. Oggi è stata messa la prima pietra per una giustizia nuova. La sua integrità è stata difesa e dimostrata, nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni“. Rosa Maria Esilio, vedova del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega ammazzato con undici coltellate dai due giovani studenti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth condannati ieri, a tarda sera, all’ergastolo dai giudici della prima Corte d’Assise di Roma si sfoga così dopo la lettura della sentenza che l’ha fatta scoppiare in lacrime. “Arrivare qui oggi è stato come arrivare in quell’ospedale. ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 6 maggio 2021) “E stato un lungo e doloroso processo. Questo non mi riporterà. Non lo riporterà in vita, non ci ridara’ la nostra vita insieme. Oggi è statalaper una. La sua integrità è stata difesa e dimostrata, nonostante da morto abbia dovuto subire tante insinuazioni“. Rosa Maria Esilio,del vicebrigadiere dei carabinieriRega ammazzato con undici coltellate dai due giovani studenti americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth condannati ieri, a tarda sera, all’ergastolo dai giudici dellaCorte d’Assise di Roma si sfoga così dopo la lettura della sentenza che l’ha fatta scoppiare in lacrime. “Arrivare qui oggi è stato come arrivare in quell’ospedale. ...

