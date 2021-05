Omicidio Cerciello, la sentenza: ergastolo per i due americani (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth condannati all’ergastolo nel processo per l’Omicidio di Mario Cerciello Rega. E’ la sentenza dei giudici della prima corte d’Assise di Roma, presieduta da Marina Finiti, nel processo sull’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. La decisione è arrivata dopo oltre tredici ore di camera di consiglio. Per i due imputati, accusati di concorso in Omicidio, il pm Maria Sabina Calabretta aveva chiesto la condanna all’ergastolo. La prima corte d’Assise di Roma ha inoltre disposto un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili. Per Elder e Hjortsono previsti anche due mesi di isolamento ... Leggi su cityroma (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – Finnegan Lee Elder e Christian Gabriel Natale Hjorth condannati all’nel processo per l’di MarioRega. E’ ladei giudici della prima corte d’Assise di Roma, presieduta da Marina Finiti, nel processo sull’del vicebrigadiere dei carabinieri ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019. La decisione è arrivata dopo oltre tredici ore di camera di consiglio. Per i due imputati, accusati di concorso in, il pm Maria Sabina Calabretta aveva chiesto la condanna all’. La prima corte d’Assise di Roma ha inoltre disposto un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili. Per Elder e Hjortsono previsti anche due mesi di isolamento ...

