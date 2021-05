Omicidio Cerciello: ergastolo per i due americani che uccisero il Carabiniere a Roma (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati condannati all’ergastolo, al carcere a vita, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i due americani che – il 26 luglio del del 2019 – hanno ucciso con 11 coltellate a Roma il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Una sentenza arrivata ieri, decisa dai giudici della prima corte d’Assise di Roma dopo ben 13 ore di consiglio. Leggi anche: Carabiniere ucciso a Roma, arrestati due giovani americani: hanno confessato l’Omicidio Omicidio Cerciello Rega: ergastolo per i due californiani Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega era stato ucciso, nel luglio 2019, con 11 coltellate, dopo che con il collega Andrea Varriale era intervenuto a Trastevere per recuperare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 6 maggio 2021) Sono stati condannati all’, al carcere a vita, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, i dueche – il 26 luglio del del 2019 – hanno ucciso con 11 coltellate ail vicebrigadiere MarioRega. Una sentenza arrivata ieri, decisa dai giudici della prima corte d’Assise didopo ben 13 ore di consiglio. Leggi anche:ucciso a, arrestati due giovani: hanno confessato l’Rega:per i due californiani Il vicebrigadiere MarioRega era stato ucciso, nel luglio 2019, con 11 coltellate, dopo che con il collega Andrea Varriale era intervenuto a Trastevere per recuperare ...

