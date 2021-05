Omicidio Cerciello | ergastolo per gli americani Elder e Hjorth

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Cerciello

La sentenza per l'omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega e il ferimento del collega Andrea Varriale è stata pronunciata dal presidente della Prima Corte d'Assise dopo tredici ore di camera di consiglio. I due imputati americani, accusati dell'omicidio del carabiniere, hanno assistito alla lettura della decisione in aula, così come Rosa Maria Esilio, vedova del brigadiere, esplosa in lacrime. Sono stati condannati all'ergastolo gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth per l'omicidio di Mario Cerciello Rega.