Oltre 2.600 dosi di cannabis in casa, il rapper Kaprio 'graziato' dal giudice di Torino: 'Favoriscono la sua creatività' (Di giovedì 6 maggio 2021) commenta Quasi 3mila dosi di droga , tra hashish e marijuana, sono state trovate nella casa di Sofian Naich , in arte Kaprio . Nonostante tutto al processo per direttissima il giudice ha 'salvato' il ...

