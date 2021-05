Olimpiadi Tokyo, accordo Cio - Pfizer: vaccino per gli atleti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il vaccino Pfizer - Biontech sarà disponibile per gli atleti e le delegazioni di tutti i Paesi che partecipano alle Olimpiadi di Tokyo (23 luglio - 8 agosto). E' stato infatti raggiunto un accordo di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 6 maggio 2021) Il- Biontech sarà disponibile per glie le delegazioni di tutti i Paesi che partecipano alledi(23 luglio - 8 agosto). E' stato infatti raggiunto undi ...

