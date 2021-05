Olimpiadi Tokyo 2020, Bach: “Vaccino altro strumento per rendere i Giochi sicuri” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Questa donazione del Vaccino è un altro strumento nella nostra ‘cassetta degli attrezzi’ di misure per contribuire a rendere i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 sicuri e protetti per tutti i partecipanti, e per mostrare solidarietà ai nostri gentili ospiti giapponesi”. Così il presidente del Cio, Thomas Bach, nel commentare l’accordo raggiunto con Pfizer per l’approvvigionamento di vaccini da distribuire ai partecipanti – atleti e delegazioni – alle Olimpiadi di Tokyo 2020: ”Stiamo invitando gli atleti e le delegazioni partecipanti ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici a dare il buon esempio e ad accettare il Vaccino dove e quando ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Questa donazione delè unnella nostra ‘cassetta degli attrezzi’ di misure per contribuire aOlimpici e Paralimpici die protetti per tutti i partecipanti, e per mostrare solidarietà ai nostri gentili ospiti giapponesi”. Così il presidente del Cio, Thomas, nel commentare l’accordo raggiunto con Pfizer per l’approvvigionamento di vaccini da distribuire ai partecipanti – atleti e delegazioni – alledi: ”Stiamo invitando gli atleti e le delegazioni partecipanti ai prossimiOlimpici e Paralimpici a dare il buon esempio e ad accettare ildove e quando ...

