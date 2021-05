Olimpiadi, la Nuova Zelanda porta il primo atleta trans: “E’ idonea” (Di giovedì 6 maggio 2021) Toko, 6 mag – Laurel Hubbard, sollevatrice di pesi della Nuova Zelanda è sarà la prima atleta transgender a competere alle Olimpiadi. Olimpiadi, la prima volta della Hubbard Laurel Hubbard è nata uomo e ha effettuato la transizione a trenta anni: ora ne ha quarantatre. A quanto parà, sarà la prima atleta trans che, in base alle nuove regole di qualificazione imposte dal coronavirus, potrà accedere alle Olimpiadi. Ha già gareggiato come uomo La Hubbard in passato ha gareggiato anche col suo sesso originario in competizioni maschili. Secondo quanto riporta Ansa, è idonea a competere nella categoria femminile del sollevamento pesi femminile perché avrebbe mostrato livelli di testosterone ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 6 maggio 2021) Toko, 6 mag – Laurel Hubbard, sollevatrice di pesi dellaè sarà la primagender a competere alle, la prima volta della Hubbard Laurel Hubbard è nata uomo e ha effettuato laizione a trenta anni: ora ne ha quarantatre. A quanto parà, sarà la primache, in base alle nuove regole di qualificazione imposte dal coronavirus, potrà accedere alle. Ha già gareggiato come uomo La Hubbard in passato ha gareggiato anche col suo sesso originario in competizioni maschili. Secondo quanto riAnsa, èa competere nella categoria femminile del sollevamento pesi femminile perché avrebbe mostrato livelli di testosterone ...

Agenzia_Ansa : La sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard è pronta a diventare la prima atleta transgender a competere ai… - BeppeSala : #1maggio, Festa dei Lavoratori. Oggi a Mind abbiamo inaugurato Piazza Expo 2015, Via Decumano e Via Rita Levi Monta… - Giuseppe_Di_Meo : 'Transgender Nuova Zelanda pronta per Olimpiadi Tokyo' Si rifiutano i sessi in favore dei generi e poi ci si confor… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Laurel Hubbard ha già gareggiato come uomo prima della transizione - Efisio31251859 : RT @IlPrimatoN: Laurel Hubbard ha già gareggiato come uomo prima della transizione -