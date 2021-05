Olimpiadi di Tokyo: accordo tra CIO-Pfizer per vaccinare gli atleti (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Cio e Pfizer trovano l’accordo per la vaccinazione in toto di tutti gli atleti convocati alle prossime Olimpiadi Pochi istanti fa, è stato ufficializzato un memorandum d’intesa raggiunta dal CIO e la casa farmaceutica Pfizer-BioNTech. Per rendere sicura la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo, le due società si sono impegnate a vaccinare tutti gli atleti partecipanti contro il Covid-19. Con tale accordo, si è tutelata anche la IPC (Comitato paraolimpico internazionale) garantendo ai propri sportivi la stessa garanzia degli atleti olimpionici. Ciò comporterà sicuramente una maggior sicurezza nello svolgimento della manifestazione e incoraggerà la partecipazione, cosa che era messa a rischio ... Leggi su zon (Di giovedì 6 maggio 2021) Il Cio etrovano l’per la vaccinazione in toto di tutti gliconvocati alle prossimePochi istanti fa, è stato ufficializzato un memorandum d’intesa raggiunta dal CIO e la casa farmaceutica-BioNTech. Per rendere sicura la partecipazione alledi, le due società si sono impegnate atutti glipartecipanti contro il Covid-19. Con tale, si è tutelata anche la IPC (Comitato paraolimpico internazionale) garantendo ai propri sportivi la stessa garanzia degliolimpionici. Ciò comporterà sicuramente una maggior sicurezza nello svolgimento della manifestazione e incoraggerà la partecipazione, cosa che era messa a rischio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Accordo Cio-Pfizer, vaccino per gli atleti pronti per le Olimpiadi di Tokyo #ANSA - rtl1025 : ?? Il #vaccino #Pfizer-#Biontech sarà disponibile per gli atleti e le delegazioni di tutti i Paesi partecipanti alle… - MediasetTgcom24 : Olimpiadi Tokyo, accordo Cio-Pfizer: vaccino per gli atleti #olimpiaditokyo - RavazzaniGuido : RT @rtl1025: ?? Il #vaccino #Pfizer-#Biontech sarà disponibile per gli atleti e le delegazioni di tutti i Paesi partecipanti alle #Olimpiadi… - Sport_Fair : Laurel #Hubbard pronta a entrare nella storia delle #Olimpiadi L'atleta neozelandese sarà la prima transgender ai G… -