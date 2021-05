Oggi è un altro giorno, Justine Mattera e il dramma della sorella: “Si è ammalata a 13 anni di linfoma di Hodgkin” (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra gli ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata odierna del 6 maggio c’era anche Justine Mattera. La showgirl ha parlato della sorella, colpita dal linfoma di Hodgkin: “A 13 anni mia sorella Jessica si è ammalata del linfoma di Hodgkin, erano gli anni 80 e c’era una bassa possibilità di sopravvivenza. Mia madre era sempre in biblioteca a studiare e alla fine ha trovato una cura sperimentale e mia sorella si è salvata. Grazie naturalmente alla ricerca”. L’ex moglie di Paolo Limiti ha poi aggiunto: “Non ho mai pensato che sarebbe morta. Era tosta, faceva la gara di nuoto e vinceva sempre. Ma per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 6 maggio 2021) Tra gli ospiti di Serena Bortone aè unnella puntata odierna del 6 maggio c’era anche. La showgirl ha parlato, colpita daldi: “A 13miaJessica si èdeldi, erano gli80 e c’era una bassa possibilità di sopravvivenza. Mia madre era sempre in biblioteca a studiare e alla fine ha trovato una cura sperimentale e miasi è salvata. Grazie naturalmente alla ricerca”. L’ex moglie di Paolo Limiti ha poi aggiunto: “Non ho mai pensato che sarebbe morta. Era tosta, faceva la gara di nuoto e vinceva sempre. Ma per ...

