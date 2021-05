Oggi c’è il ritorno di Roma-Manchester United: ecco dove fanno vedere la partita (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto pronto all’Olimpico per Roma-Manchester United, match valido per il ritorno delle semifinali di Europa League. Dopo il risultato di 6-2 per i Red Devils all’andata, la squadra giallorossa è con un piede e mezzo fuori dalla competizione, ma il calcio già in passato ci ha abituati a rimonte impossibili. Ne sa qualcosa proprio la Roma, che nel 2018 in occasione del ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona riuscì nell’impresa di recuperare tre gol di scarto ai maestri blaugrana firmando un’impresa storica. Di seguito la programmazione televisiva della partita Roma-Manchester United. dove vedere Roma-Manchester United ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 6 maggio 2021) Tutto pronto all’Olimpico per, match valido per ildelle semifinali di Europa League. Dopo il risultato di 6-2 per i Red Devils all’andata, la squadra giallorossa è con un piede e mezzo fuori dalla competizione, ma il calcio già in passato ci ha abituati a rimonte impossibili. Ne sa qualcosa proprio la, che nel 2018 in occasione deldei quarti di finale contro il Barcellona riuscì nell’impresa di recuperare tre gol di scarto ai maestri blaugrana firmando un’impresa storica. Di seguito la programmazione televisiva della...

Advertising

lauraboldrini : Oggi nuovo vertice #WTO. I vaccini ancora scarseggiano. Non c'è più tempo da perdere. Sospendere i #brevetti come c… - pfmajorino : Il segretario della CGIL @mauriziolandini dice che 'nel 2009 c’erano 5 mila addetti nei servizi ispettivi delle un… - ItaliaViva : Se oggi c’è Draghi e non Conte, non è per un complotto ordito all’Autogrill, come qualcuno vorrebbe far credere, ma… - MattiaCantator2 : RT @giuditta_pini: Oggi a @Montecitorio votiamo questo emendamento di @FratellidItalia . Evidentemente c'è tempo per parlare di diritti. Qu… - MonicaRBedana : RT @marta_barone_: Oggi con Repubblica e la Stampa trovate questa guida insolita a Torino in cui c'è anche la mia città, quella delle evane… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi c’è La Federazione inglese pronta a varare la ‘legge anti-Superlega’: c’è l’ok del Governo Johnson Sport Fanpage