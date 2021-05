Oggi 14mila centenari in Italia (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos Salute) – “Il nostro è un Paese di ‘vecchi’, di fragili, Oggi sono quasi 14 milioni e, nel giro di una generazione, saranno 20 milioni. Abbiamo oltre 700mila ultranovantenni, 14mila centenari e 1.500 persone di 105 anni. I super centenari, di 110 anni, invece non superano i 12. E’ probabilmente è questo il limite. Quelli che lo indicano 120 o 150 anni sono, a mio avviso, dei ‘pallisti'”. Lo ha detto Roberto Bernabei, docente di Medicina interna e geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente di ‘Italia longeva’, intervenendo all’incontro on line “Proteggersi dall’herpes zoster, un’occasione da non perdere. Quando l’innovazione incontra la prevenzione”, organizzato da Gsk Italia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos Salute) – “Il nostro è un Paese di ‘vecchi’, di fragili,sono quasi 14 milioni e, nel giro di una generazione, saranno 20 milioni. Abbiamo oltre 700mila ultranovantenni,e 1.500 persone di 105 anni. I super, di 110 anni, invece non superano i 12. E’ probabilmente è questo il limite. Quelli che lo indicano 120 o 150 anni sono, a mio avviso, dei ‘pallisti'”. Lo ha detto Roberto Bernabei, docente di Medicina interna e geriatria all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e presidente di ‘longeva’, intervenendo all’incontro on line “Proteggersi dall’herpes zoster, un’occasione da non perdere. Quando l’innovazione incontra la prevenzione”, organizzato da Gsk. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

alessiaprati_ : Un mese fa 14mila foto e la memoria piena oggi 9mila ma il telefono sempre pieno non capisco :/ - infoitinterno : Covid, oggi poco più di mille contagi in Puglia su quasi 14mila tamponi - Girlatwild : RT @iltirreno: ?? Vaccini in Toscana. Da oggi (lunedì 3) disponibili 14mila dosi per chi si prende cura dei pazienti fragili. Il meccanismo… - iltirreno : ?? Vaccini in Toscana. Da oggi (lunedì 3) disponibili 14mila dosi per chi si prende cura dei pazienti fragili. Il me… - ValeRnc : @MediasetTgcom24 Oggi a Roma si è rotta la metro. Alla stazione Termini eravamo 14mila e 300 sui bus sostitutivi. F… -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi 14mila I pescatori italiani sempre in pericolo nel caos della Libia Dopo la battaglia di Tripoli dell'anno scorso ne erano presenti in Libia tra 14mila e 17mila secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), scesi oggi a circa 7mila. Gianandrea Gaiani ...

Negozi, sugli affitti un taglio del 20 - 30% per due o tre anni ... percepita da molti come la via del lusso accessibile, proprio oggi che la distinzione tra lusso e ... la più cara in Italia con affitti "prime" (alto livello) da 14mila euro al mq all'anno: andrà via ...

Oggi 14mila centenari in Italia - Ildenaro.it Il Denaro Oggi 14mila centenari in Italia (Adnkronos Salute) - "Il nostro è un Paese di 'vecchi', di fragili, oggi sono quasi 14 milioni e, nel giro di una generazione, saranno 20 milioni. Abbiamo oltre 700mila ultranovantenni, 14mila centena ...

Report Eca 2020: come sta cambiando il calcio? Il Report Eca 2020 è il documento sul quale Agnelli e Perez si sono basati per la Superlega. Cerchiamo di capire di cosa parla e del perché sia importante.

Dopo la battaglia di Tripoli dell'anno scorso ne erano presenti in Libia trae 17mila secondo l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus), scesia circa 7mila. Gianandrea Gaiani ...... percepita da molti come la via del lusso accessibile, proprioche la distinzione tra lusso e ... la più cara in Italia con affitti "prime" (alto livello) daeuro al mq all'anno: andrà via ...(Adnkronos Salute) - "Il nostro è un Paese di 'vecchi', di fragili, oggi sono quasi 14 milioni e, nel giro di una generazione, saranno 20 milioni. Abbiamo oltre 700mila ultranovantenni, 14mila centena ...Il Report Eca 2020 è il documento sul quale Agnelli e Perez si sono basati per la Superlega. Cerchiamo di capire di cosa parla e del perché sia importante.