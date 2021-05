Offre cibo a un clochard e lo difende da una gang | padre di famiglia accoltellato a morte

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 6 maggio 2021) James Gibbons,di 4 bambini, è stato ucciso con ripetute coltellate davanti alla sua abitazione da unadi teenager. I ragazzi stavano importunando un senza tetto, che stava mangiando il pasto offerto dall’uomo. A riportarlo è il ‘Sun’. LEGGI ANCHE => Taglia la madre in mille pezzi, la mangia e dà i resti ai cani: la storia del figlio cannibale Un omicidio futile e abietto James Gibbons, durante un barbecue di compleanno, è uscito fuori dalla sua abitazione per portare un piatto a unfuori la sua abitazione e per allontanare dei ragazzi che lo stavano importunando. I vicini raccontano che i ragazzi stavano facendo giri sugli scooter e urlavano e sbraitavano infastidendo tutto il quartiere, poi avrebbero preso di mira l’uomo e in quel momento Gibbons sarebbe intervenuto per placarli. La ...