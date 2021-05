Offerte WindTre mobile | tutte le promo di maggio da 5 99

(Di giovedì 6 maggio 2021) Anche il mese disi prospetta ricco di sorprese e soprattutto di sconti per le tariffe. Tra le più succulente ci sono sicuramente lecon minuti, sms e giga a partire da 5.99 euro. Pronti a scoprirle? Cominciamo! GO UNLIMITED TOP+ Minuti illimitati verso tutti 200 sms Giga illimitati con linea fissa attiva Costo: 5,99€ al mese addebitato su credito residuo Attivazione + SIM: gratuiti L’offerta coadiuva rete fissa e telefoniaed è quindi attivabile da un target selezionato di clienti con linea fissa attiva. GO 50 FIRE+ LE Minuti senza limiti verso tutti 200 sms 50 Giga per navigare in internet Costo: 6,99€ al mese con addebito su credito residuo Attivazione e SIM: gratuito Dedicato a chi proviene da Iliad, Poste ...

A partire dal 5 maggio sono disponibili le nuove offerte Very Mobile con 50 GB di traffico dati incluso . A partire dal 5 maggio, Very Mobile mette a disposizione una nuova tariffa da 50 GB disponibil ...Wind TreGO UNLIMITED STAR+ La promozioneGo Unlimited Star+ è una delle miglioridi questi ultimi tempi. La promo include un bel po' di punti vantaggiosi, ossia chiamate senza limiti verso tutti i numer ...