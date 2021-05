Occhiuto Forza Italia | ' Non siamo il Ku Klux Klan ma non vogliamo il colonialismo gender'

Advertising

Notiziedi_it : Calabria, alle Regionali Forza Italia candida Occhiuto: “Priorità assoluta sarà la sanità” - Notiziedi_it : Calabria, alle Regionali Forza Italia candida Occhiuto: “Priorità assoluta sarà la sanità” - Notiziedi_it : Calabria, alle Regionali Forza Italia candida Occhiuto: “Priorità assoluta sarà la sanità” - Notiziedi_it : Calabria, alle Regionali Forza Italia candida Occhiuto: “Priorità assoluta sarà la sanità” -

Ultime Notizie dalla rete : Occhiuto Forza

Globalist.it

Roberto, capogruppo diItalia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Stasera Italia' ha parlato della questione relativa al Ddl Zan ed al suo essere contrario al disegno di legge. "...Lo afferma in una nota Roberto, capogruppo diItalia alla Camera dei deputati.Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a 'Stasera Italia' ha parlato della questione relativa al Ddl Zan ed al suo essere contrario al disegno di legge. "S ...Tra fibrillazioni e schermaglie, la politica calabrese prosegue la marcia di avvicinamento alle elezioni regionali in programma in autunno. La lunga distanza di tempo che separa dall'appuntamento con ...