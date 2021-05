(Di giovedì 6 maggio 2021)sul, questa volta a Pagazzano, nel Bergamasco. Questa mattina poco dopo le 10, in un cantiere, un uomo di cui non sono ancora state riferite le generalità è rimastoda un. Lo riferisce l’Areu Lombardia, i cui soccorritori sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenuti ambulanza, automedica e anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

Advertising

peppeprovenzano : Oggi piangiamo una nuova morte sul lavoro, un operaio di 49 anni. Stamattina, a @OmnibusLa7, parlando della tragedi… - PiazzapulitaLA7 : ++ Si sta rischiando una nuova tragedia nel Mediterraneo ++ Cosa sta succedendo: - Internazionale : Le voci delle famiglie dei morti dell’ultimo naufragio nel Mediterraneo, le loro storie e come siamo arrivati a que… - BeppeGiulietti : RT @HuffPostItalia: Nuova tragedia sul lavoro, operaio schiacciato da oggetto caduto dall'alto - HuffPostItalia : Nuova tragedia sul lavoro, operaio schiacciato da oggetto caduto dall'alto -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova tragedia

La Nuova Sardegna

Tempo di Lettura: 1 minuto GIFFONI SEI CASALI . Unache ha colpito in serata, in località Grotta dell'Angelo nel comune di Giffoni Sei Casali ... Fai clic qui per stampare (Si apre in una...... ma soprattutto, si nasconde unasociale che riguarda il tessuto connettivo italiano fatto ... Prodotti basati sulle nuove dotazioni tecnologiche e rispondenti allarealtà. Aumenta, poi, ...Nuova tragedia sul lavoro, questa volta a Pagazzano, nel Bergamasco. Questa mattina poco dopo le 10, in un cantiere, un uomo di cui non sono ancora state riferite le generalità è rimasto schiacciato d ...Subito sono scattati i soccorsi: i paramedici e i medici dell'ambulanza e di un'automedica purtroppo però non hanno potuto far altro che accertare il decesso ...