Nuoto, Detti: “Ho finito con i 1500 stile libero, punto sui 400 e 800” (Di giovedì 6 maggio 2021) “Con i 1500 stile libero ho finito, non sono più la mia gara, punterò tutto sui 400 e 800, sono un vecchietto, per questo eventualmente in futuro guarderò ai 200 stile libero”. Questo l’annuncio a sorpresa di Gabriele Detti, a pochi giorni dagli Europei di Nuoto a Budapest, al via il 17 maggio, ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Detti abbandona quindi la specialità di cui è medaglia di bronzo olimpica in carica. “Farò i 400 e gli 800 sia agli Europei che alle Olimpiadi”, prosegue nell’intervista rilasciata all’Agi. “Agli Europei di Budapest non vado con particolari aspettative, l’importante sarà divertirmi e non mi aspetto di fare tempi assurdi. Obiettivo olimpico? Non si dice, si pensa. Possono dire che ... Leggi su sportface (Di giovedì 6 maggio 2021) “Con iho, non sono più la mia gara, punterò tutto sui 400 e 800, sono un vecchietto, per questo eventualmente in futuro guarderò ai 200”. Questo l’annuncio a sorpresa di Gabriele, a pochi giorni dagli Europei dia Budapest, al via il 17 maggio, ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di Tokyo 2020.abbandona quindi la specialità di cui è medaglia di bronzo olimpica in carica. “Farò i 400 e gli 800 sia agli Europei che alle Olimpiadi”, prosegue nell’intervista rilasciata all’Agi. “Agli Europei di Budapest non vado con particolari aspettative, l’importante sarà divertirmi e non mi aspetto di fare tempi assurdi. Obiettivo olimpico? Non si dice, si pensa. Possono dire che ...

