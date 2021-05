Non solo vaccini anti-Covid, soldati Caserta donano sangue per malati di talassemia (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Non solo vaccinazioni anti-Covid alla caserma dei Bersaglieri a Caserta, ma anche gesti di solidarietà e generosità verso altri cittadini affetti da patologie importanti come la talassemia. Numerosi militari della Caserma “Ferrari Orsi” di Caserta, sede del Comando della Brigata bersaglieri ”Garibaldi”, hanno infatti hanno aderito ad una raccolta di plasma organizzata dall’Associazione “Leonardo Giambrone”, con il supporto dell’Associazione Volontari Italiana Donatori di sangue (AVIS), che ha reso possibile la donazione, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Tale iniziativa è nata a seguito del protocollo di intesa siglato nei mesi scorsi con la Fondazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 6 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Nonvaccinazionialla caserma dei Bersaglieri a, ma anche gesti di solidarietà e generosità verso altri cittadini affetti da patologie importcome la. Numerosi militari della Caserma “Ferrari Orsi” di, sede del Comando della Brigata bersaglieri ”Garibaldi”, hanno infatti hanno aderito ad una raccolta di plasma organizzata dall’Associazione “Leonardo Giambrone”, con il supporto dell’Associazione Volontari Italiana Donatori di(AVIS), che ha reso possibile la donazione, nonostante il perdurare dell’emergenza sanitaria da-19. Tale iniziativa è nata a seguito del protocollo di intesa siglato nei mesi scorsi con la Fondazione ...

Advertising

gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - forumJuventus : Il #5Maggio non è solo una poesia... ?????? - peppeprovenzano : Ho appena avuto una bella telefonata con Giuseppe #Condorelli, per ringraziarlo non solo della denuncia, ma delle m… - tiziaacaso28 : RT @xlouisxhazzaxx: diamoci una mossa non costa niente votare o rt e poi ricordate che è solo per Louis che facciamo questo quindi non ferm… - exmpatia : // spoiler bnha manga - - - - - io solo una cosa volevo da horik0shi e cioè vedere todoroki e bakugou, quanto hanno… -