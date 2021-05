Non solo City-Chelsea: quando la finale di Champions è un derby (Di giovedì 6 maggio 2021) City-Chelsea sarà una finale tutta inglese. Scopriamo gli altri "derby" nella storia della Champions League. Leggi su 90min (Di giovedì 6 maggio 2021)sarà unatutta inglese. Scopriamo gli altri "" nella storia dellaLeague.

Advertising

Pontifex_it : Siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano, non ci s… - gennaromigliore : Sono d’accordo con @PieroSansonetti: si sta tentando in tutti i modi di distogliere l’attenzione da ciò che accade… - forumJuventus : Il #5Maggio non è solo una poesia... ?????? - Sfrenest : RT @AlfredEgo11: Ma io qui non ci volevo proprio venire, ho solo accompagnato un amico, poi lui è andato in bagno e hanno preso me. - Marluni22 : RT @8cammuffato6: #piudonnecomegiulia perché solidale con tutte le donne; perché ha sempre una parola buona per tutti; perché porta semp… -