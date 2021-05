Non si può morire di lavoro (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri nell’Aula del Senato avevamo appena terminato un minuto di silenzio in ricordo di Luana D’Orazio, la giovane donna morta sul lavoro, che è arrivata la notizia di un’altra vittima, un operaio della provincia di Varese, schiacciato da una fresa industriale. Non si può continuare così. Occorre che il contrasto alle morti bianche sia il primo impegno etico, sociale e politico dell’intera classe dirigente del nostro Paese. Vanno bene le richieste di aumento delle ispezioni e della formazione, ma ritengo siano necessarie prevenzione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Presenterò nei prossimi giorni una norma con due contenuti principali. La prima proposta riguarda l’aiuto, soprattutto alle piccole e medie imprese, per l’acquisto di tecnologie predittive, ossia macchinari innovativi e sicuri che possano prevenire e ridurre gli incidenti durante il ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 6 maggio 2021) Ieri nell’Aula del Senato avevamo appena terminato un minuto di silenzio in ricordo di Luana D’Orazio, la giovane donna morta sul, che è arrivata la notizia di un’altra vittima, un operaio della provincia di Varese, schiacciato da una fresa industriale. Non si può continuare così. Occorre che il contrasto alle morti bianche sia il primo impegno etico, sociale e politico dell’intera classe dirigente del nostro Paese. Vanno bene le richieste di aumento delle ispezioni e della formazione, ma ritengo siano necessarie prevenzione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica. Presenterò nei prossimi giorni una norma con due contenuti principali. La prima proposta riguarda l’aiuto, soprattutto alle piccole e medie imprese, per l’acquisto di tecnologie predittive, ossia macchinari innovativi e sicuri che possano prevenire e ridurre gli incidenti durante il ...

Advertising

beppe_grillo : Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’igiene delle mani, un fattore estremamente importante per prevenire la di… - PaolaTavernaM5S : Quando la pista ciclabile del lungotevere appariva ne 'La Grande Bellezza' non ho visto Salvini stracciarsi le vest… - RobertoBurioni : Qualcuno giustamente chiede: 'ma se mi voglio vaccinare e non mi vaccinano è giusto non darmi il pass?'. Domanda le… - deborapaola74 : @Ioebasta_17 Può essere. . altrimenti non si spiega ?? - LPincia : RT @Gianmar26145917: Toh se n'è accorta anche la #Palombelli che negli altri paesi europei si vota mentre in #Italia è tutto 'congelato' da… -

Ultime Notizie dalla rete : Non può Conte e le 200 panchine a ritmi folli. Ancelotti e Lippi meno vincenti di lui Ha infatti vinto 135 partite delle prime 199 da allenatore in Serie A, può arrivare a 136 e scavare ... I critici diranno che Conte ha sempre guidato una fuoriserie, ma non è proprio così. Anche perché ...

M5S, è corsa contro il tempo per dribblare il comitato direttivo. Conte: "Casaleggio è obbligato a consegnare i dati degli iscritti" Non si può fermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento". Conte interviene all'indomani della presa di posizione di Davide Casaleggio che ieri, dopo la pronuncia della corte d'appello ...

Niente "sconti" al debitore che assume impegni che non può rispettare Studio Cataldi Ha infatti vinto 135 partite delle prime 199 da allenatore in Serie A,arrivare a 136 e scavare ... I critici diranno che Conte ha sempre guidato una fuoriserie, maè proprio così. Anche perché ...sifermare il Movimento, la prima forza politica del Parlamento". Conte interviene all'indomani della presa di posizione di Davide Casaleggio che ieri, dopo la pronuncia della corte d'appello ...