Non è autentico striscione "Ciontoli ti aspettiamo" dal carcere sui social (Di giovedì 6 maggio 2021) Sta girando da circa 24 ore, su Facebook e Instagram, la foto di uno striscione al cui interno troviamo il testo "Ciontoli ti aspettiamo". Chiaro il riferimento alla nota sentenza giunta nelle ultime ore, dopo la quale alcuni detenuti pare abbiano voluto inviare un messaggio poco rassicurante alla famiglia giudicata colpevole dell'omicidio Vannini. Una sorta di promessa, confermando a conti fatti specifici luoghi comuni su ciò che avviene all'interno di queste strutture per chi si macchia di determinati reati. Lo striscione "Ciontoli ti aspettiamo" dal carcere è fake In realtà, lo striscione "Ciontoli ti aspettiamo" dal carcere risulta fake. Si tratta dunque di una bufala che nasce dall'utilizzo ...

